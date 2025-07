Oposição na Câmara reage à judicialização do IOF: "Governo declara guerra ao Congresso"

Luciano Zucco (PL-RS) é o líder da oposição na Câmara. Mario Agra / Câmara dos Deputados / Divulgação

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), publicou na rede social X, nesta terça-feira (1º), uma nota do bloco em que diz que "o governo declara guerra ao Congresso Nacional" ao decidir recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para restaurar o decreto presidencial que altera alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A manifestação ocorre após a Advocacia-Geral da União (AGU) ter anunciado a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ingressar no STF com uma Ação Declaratória de Constitucionalidade para reverter a derrubada do decreto, aprovado no Congresso na semana passada.

"A decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deliberação soberana da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que sustou o aumento do IOF, é uma afronta inaceitável ao Poder Legislativo e um grave atentado à democracia", diz a nota.

O texto prossegue, dizendo que o Palácio do Planalto tenta "judicializar um tema eminentemente político".

"A resposta será firme. O Congresso saberá reagir à altura. O povo brasileiro não aguenta mais ser punido com mais impostos enquanto o governo insiste em dividir o país, governar na base do confronto e mentir para a população. A democracia exige respeito entre os Poderes e é isso que o presidente Lula e sua equipe estão, mais uma vez, violando deliberadamente", diz o comunicado assinado por Zucco.

Oposição fala em redução de gastos

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026. Nesta terça, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal precisa do aumento do IOF para fechar as contas em 2026.

Ao justificar o ingresso com uma ação no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias afirmou que a derrubada do decreto sobre o IOF afetou a política econômica e tributária do governo.

— Considerando que a Ação Declaratória de Constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a higidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido. Portanto, ele não poderia ter sido, de modo algum, suspenso por ato do Congresso Nacional.

No comunicado da oposição, os parlamentares afirmam que "o ajuste fiscal que o Brasil precisa não será feito em cima dos trabalhadores e dos empreendedores. Esse ajuste deve vir com corte de despesas supérfluas, redução de ministérios, contenção de viagens, eliminação de cargos e fim do uso eleitoral da máquina pública. Mas esse governo se recusa a cortar na própria carne".

Jorge Messias, da AGU, apresentou ação do governo junto ao Supremo. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Entenda o caso

O decreto do IOF provocou forte reação de parlamentares e do setor empresarial. O governo recuou parcialmente da medida ainda em maio.

A pressão levou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a concederem prazo para que o Executivo revisasse a medida.

Em 11 de junho, o governo publicou a Medida Provisória 1.303/25, tratando da tributação de investimentos, e novo decreto que reduziu parcialmente as alíquotas inicialmente propostas, mas ainda manteve aumentos. Por esse decreto, que está em vigor, a estimativa de arrecadação é em torno de R$ 30 bilhões.

Na última quarta (25), a Câmara dos Deputados e, logo após, o Senado Federal, suspenderam os três decretos do governo Lula que estabeleciam o aumento de alíquotas do IOF.