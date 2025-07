Operação da Polícia Federal impõe medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro; assista

A Polícia Federal realizou uma operação na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (18), impondo medidas restritivas que incluem o uso de tornozeleira eletrônica . Os advogados do ex-presidente confirmaram a ação e detalharam as restrições adicionais determinadas pela Justiça.

Além da tornozeleira eletrônica, Bolsonaro está proibido de acessar redes sociais e se comunicar por meio delas, e precisa permanecer em casa entre as 19h e as 7h. Também há restrição de comunicação com embaixadores e diplomatas estrangeiros, assim como a proibição de se aproximar de embaixadas. Outra medida é a proibição de contato com outros réus investigados pelo Supremo Tribunal Federal.