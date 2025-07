Oito partidos vão ao STF para garantir que decisão do Congresso sobre IOF seja mantida

Governo federal acionou o STF para questionar a derrubada do aumento do IOF. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Oito partidos protocolaram uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o decreto legislativo que suspendeu o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). As informações são do jornal O Globo.

PSDB, Solidariedade, Progressistas, União Brasil, PRD, Republicanos, Podemos e Avante apoiaram a ação. Entre os políticos, há líderes de cinco ministérios diferentes do governo federal.

Celso Sabino lidera o Ministério do Turismo, enquanto a pasta das Comunicações é comandada por Frederico Siqueira Filho. Ambos são do União Brasil. O partido também indicou Waldez Góes (PDT) para o Desenvolvimento Regional. Progressistas e Republicanos têm um ministério cada: de Esportes e de Portos e Aeroportos.

O governo federal decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso Nacional.

No dia 25 de junho, a Câmara dos Deputados e logo após o Senado Federal suspenderam os três decretos do governo Lula que estabeleciam o aumento de alíquotas do IOF.

Relembre os decretos

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

No entanto, diante da forte reação de parlamentares e do setor empresarial, o governo recuou parcialmente no mesmo dia. A pressão levou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a concederem prazo para que o Executivo revisasse a medida.