Nikolas Ferreira, Bruno Engler e aliados são denunciados pelo MP por campanha de desinformação em eleição municipal

A Justiça vai analisar a denúncia, feita nesta terça-feira (8), e, se ela for aceita, os suspeitos vão se tornar réus e ir a julgamento . As informações são do g1 .

De acordo com o MP, o grupo teria feito uma "campanha sistemática de desinformação" para prejudicar a imagem de Noman. O político morreu em março deste ano. Além de ferir a reputação do candidato, as fake news também buscavam favorecer o candidato do PL, Bruno Engler, atual deputado estadual e um dos denunciados nesta terça. Cláudia foi candidata a vice na mesma chapa.