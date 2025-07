"Não é um privilégio, isso está previsto em lei", diz chefe do MPRS sobre pagamento de licença-prêmio

Procurador-geral de Justiça disse que, mesmo com benefício, nenhum membro do MP recebe acima do teto.

O procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, comentou a retomada do pagamento da licença-prêmio no Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul durante sessão da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (2), em Porto Alegre. O chefe do MP gaúcho esteve no parlamento para fazer a prestação de contas anual do órgão aos deputados estaduais.