Motta sugere possibilidade de corte em emendas parlamentares para ajuste fiscal

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, afirmou ser legítimo o debate sobre corte de emendas como parte das medidas de ajuste fiscal . As informações são do g1 .

— As emendas parlamentares fazem parte do orçamento e, portanto, podem ser objeto de avaliação dentro de um esforço conjunto para assegurar responsabilidade fiscal — disse Motta à Globonews, questionado sobre a contribuição do parlamento para ajustar as contas públicas.