Motta proíbe reuniões de comissões em apoio a Bolsonaro na Câmara dos Deputados

Comissão de Segurança Pública chegou a iniciar a reunião, contando com 21 deputados, antes do cancelamento.

Embora não tenha sido publicada no Diário da Câmara dos Deputados, a determinação de Motta foi confirmada pela presidência da Casa, conforme o g1 . A oposição também confirmou o cancelamento dos compromissos, mas eles já teriam sido iniciados.

Estavam previstas reuniões da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Ambos os colegiados são presididos por parlamentares do Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro. O ex-presidente era esperado na Câmara , em meio a risco de ter a prisão decretada.

Na sexta-feira (18), Motta já havia negado o pedido para antecipar o fim do recesso parlamentar — que acaba em 4 de agosto. O presidente da Câmara manteve o período e determinou que nenhuma reunião fosse realizada na Casa, sendo contrariado pelas comissões.

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido no Congresso, publicou um vídeo no Instagram em que mostra a realização da reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.