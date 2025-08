Morre Nilo Rubi Barboza, secretário de Habitação de Santa Cruz do Sul

Político atuava como secretário desde janeiro de 2025. Facebook: NiloRubi Barboza / Reprodução

Secretário de Habitação de Santa Cruz do Sul, Nilo Rubi Barboza faleceu na segunda-feira (28), aos 60 anos. Ele também era presidente do PDT no município do Vale do Rio Pardo.

Barboza será velado nesta terça-feira (29) no Cemitério Ecumênico da Paz Eterna. Em nota, a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul lamentou a morte do secretário e destacou sua atuação política:

"Ele deixa um legado de dedicação em prol das comunidades de Santa Cruz do Sul. Antes de ser secretário municipal de Habitação, ocupou o cargo de assessor legislativo no gabinete do vereador Bruno César Faller por duas legislaturas", diz o comunicado.

Além da atuação na gestão municipal de Santa Cruz do Sul, o político também era reconhecido por ser sócio-fundador do Mercado Barboza, no bairro Ana Nery. Ele assumiu o cargo de secretário em janeiro de 2025, após convite de Sérgio Moraes (PDT), atual prefeito do município do Vale do Rio Pardo.