Moraes volta a ser acionado na Justiça dos EUA pela Rumble e empresa de Trump

A Rumble e a Trump Media voltaram a acionar a Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A Trump Media é empresa ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambas as companhias movem, desde fevereiro, uma ação civil contra o magistrado brasileiro em um tribunal de Justiça Federal da Flórida (EUA) .

Na sexta-feira (11), Moraes ordenou que a Rumble suspendesse em até 48 horas o perfil do comentarista Rodrigo Constantino . A plataforma de vídeos não cumpriu a decisão e oficiou a Justiça norte-americana contra o ministro do STF.

A Rumble argumenta que não pretende cumprir a decisão de Moraes por julgá-la "inválida e inexequível". A plataforma de vídeos alega que o conteúdo do perfil do comentarista não é violento. A Rumble também relembra que está com o acesso por usuários brasileiros bloqueado desde fevereiro de 2025, o que tornaria o pedido de remoção do perfil de Constantino "sem sentido".