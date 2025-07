Moraes suspende decretos de Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determina audiência de conciliação

Moraes é o relator de ações envolvendo o tributo. Ton Molina / STF / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu nesta sexta-feira (4) os decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a decisão do Congresso que tratam sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Moraes determinou ainda que seja realizada audiência de conciliação entre o governo e o Congresso sobre o tema. A sessão foi marcada para 15 de julho, no plenário de audiências da Corte, em Brasília.

Segundo o ministro, o embate entre o Executivo e o Legislativo é "indesejável" e contraria a independência dos poderes. Ele afirmou que a Constituição não admite decreto legislativo contra decretos do governo que não regulamentam uma lei. E ressaltou que os partidos políticos deveriam ter acionado o STF para questionar a decisão do governo Lula de aumentar o IOF e não sustar a medida por meio de um decreto legislativo.

Moraes é o relator de ações que tramitam no Supremo envolvendo o tributo.

Conforme decisão expedida pelo ministro, os poderes têm cinco dias para prestar esclarecimentos sobre o que levou o governo a aumentar as alíquotas do imposto e o Congresso, por sua vez, de suspender os efeitos dos decretos presidenciais que previam a elevação do tributo.

A crise envolvendo o IOF

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

No entanto, diante da forte reação de parlamentares e do setor empresarial, o governo recuou parcialmente no mesmo dia. A pressão levou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a concederem prazo para que o Executivo revisasse a medida.

Em 11 de junho, o governo publicou a Medida Provisória 1.303/25, tratando da tributação de investimentos, e novo decreto que reduziu parcialmente as alíquotas inicialmente propostas, mas ainda manteve aumentos. Por esse decreto, a estimativa de arrecadação é em torno de R$ 30 bilhões.

No Congresso, os três decretos do governo Lula que tratam sobre o tema foram derrubados em 25 de junho.

Primeiro, a Câmara aprovou, por 383 votos a 98, um substitutivo do relator deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) ao projeto de decreto legislativo (PDL) 314/2024, de autoria do deputado Luciano Zucco (PL-RS), ampliando a derrubada para os três decretos do governo, e não somente o último. Horas depois, o aumento do IOF foi derrubado também no Senado.

Depois disso, o governo decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do aumento do IOF. A decisão foi anunciada na terça-feira (1º), em entrevista coletiva do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Na ocasião, Messias afirmou que o Congresso Nacional não poderia ter sustado "de modo algum" o decreto presidencial que altera regras de cobrança do IOF: