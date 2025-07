Moraes intima Pazuello, Freire Gomes e outras 18 testemunhas para depor após audiência vazia

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) intimou 20 testemunhas de defesa para depor sobre os réus do núcleo 2 da trama golpista na próxima segunda-feira (21). Dentre os intimados a prestar depoimento para Filipe Martins, ex-assessor da presidência, estão o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), o general Freire Gomes, que confirmou a minuta golpista, e o policial militar Fábio Shor.



O despacho vem após uma audiência esvaziada realizada na última quarta-feira (16). Dentre as 21 testemunhas convocadas por Filipe Martins apenas uma, o general e ex-ministro Edson Gonçalves Dias compareceu e não prestou depoimento. Os demais convocados ou faltaram ou foram indeferidos pelo ministro, caso de 11 convocações.