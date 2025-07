Moraes adverte Bolsonaro sobre descumprimento de medidas cautelares, mas descarta prisão

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que Jair Bolsonaro cometeu "irregularidade isolada" diante das medidas cautelares que lhe foram impostas. Apesar disso, em decisão nesta quinta-feira (24), o magistrado descartou a prisão do ex-presidente .

"Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que, as redes sociais do investigado EDUARDO NANTES BOLSONARO foram utilizadas à favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO dentro do ilícito modus operandi já descrito.", explicou o ministro no despacho.

"Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada , sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO da 'ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas', deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata", diz trecho da decisão.

Moraes ainda rebateu a defesa do ex-presidente dizendo: "Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a Justiça é cega mais (sic) não é tola", escreveu o ministro na decisão.

Esclareceu medidas

A decisão de Moraes sobre o uso das redes sociais gerou dúvidas e abriu espaço para diferentes interpretações, com críticas sobre a falta de clareza nos limites do que seria permitido ou não . Diante disso, a defesa de Bolsonaro questionou, na última terça-feira (22), se ele poderia conceder entrevistas, desde que não publicasse o conteúdo nas redes sociais.

Moraes alertou que será considerado burla à decisão caso Bolsonaro fale com a intenção de ter suas declarações disseminadas nas redes , especialmente se repetir declarações que motivaram a investigação e justificaram as restrições impostas pela Justiça.

"Será considerado burla à proibição (...) à replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares, para que, posteriormente, por meio de 'milícias digitais', ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda, por outros investigados, em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais ", prossegue o magistrado.

Moraes justifica que a medida foi determinada porque "não há dúvidas, e as inúmeras condenações criminais proferidas pelo STF em relação à Tentativa de Golpe de Estado no dia 8/1/2023 confirmam, que a instrumentalização das redes sociais , por meio da atuação de verdadeiras ‘milícias digitais’, transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da Democracia" .

Medidas cautelares

Além da tornozeleira e veto as redes sociais, Bolsonaro está proibido de sair de casa entre as 19h e as 6h e nos fins de semana, de se comunicar com diplomatas ou se aproximar de embaixadas e de conversar com outros réus investigados pelo STF, entre eles o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.