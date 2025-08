Melo ainda não decidiu se sanciona ou veta auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica

Proposta partiu da vereadora Karen Santos (PSOL) e teve acordo com base do governo para aprovação.

De acordo com a assessoria de Melo, "o prazo para a sanção ou veto vai até 18 de agosto e ainda depende de análise técnica para subsidiar a decisão do Executivo".

O projeto foi chancelado em votação simbólica na Câmara , após acordo entre a oposição e a base do governo no Legislativo. A costura teve participação inclusive do secretário de Desenvolvimento Humano, Juliano Passini.

O texto aprovado prevê o pagamento de benefício para custear despesas com aluguel, no valor de um salário mínimo por mês , durante um ano. Há possibilidade de prorrogação por mais um ano, mediante justificativa técnica.

O auxílio será voltado a mulheres com medida protetiva expedida que sejam impedidas de voltar ao lar após sofrerem violência doméstica e que não puderem ser atendidas na rede municipal de acolhimento. As beneficiárias terão de comprovar renda mensal de até dois salários mínimos.

Expectativa de aprovação

Autora do projeto, a vereadora Karen Santos (PSOL) diz que não acredita em eventual veto do prefeito justamente pelo acordo firmado com a base na Câmara. Além do texto original, o plenário acatou emenda apresentada pela vereadora Vera Armando (PP).