Lula visita Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar na Argentina: "Acredito na inocência"

Lula foi recebido no apartamento de Cristina, no bairro Constitución, próximo ao centro de Buenos Aires. Sob aplausos de apoiadores da Argentina, ele chegou por volta das 12h30min e deixou o local menos de uma hora depois.

No Instagram , Kirchner publicou fotos com Lula e escreveu:

Lula na Argentina

O primeiro ato de Lula à frente do Mercosul foi a assinatura de um acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre-Comércio (Efta, na sigla em inglês), bloco composto por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Ele também elencou as cinco pautas que serão as suas prioridades: