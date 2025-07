Lula lidera intenções de voto para 2026; veja os 12 cenários da pesquisa Quaest

Presidente lidera cenários de primeiro e segundo turno. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto / Divulgação

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de votos à Presidência nas eleições de 2026, mostra pesquisa Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira (17). O petista leva vantagem em todos os cenários hipotéticos de primeiro turno. Em caso de segundo turno, atual presidente também tem preferência dos eleitores, mas há empate técnico, pela margem de erro, com Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Para o primeiro turno foram traçados quatro cenários hipotéticos, contra Tarcísio de Freitas e três membros da família Bolsonaro, todos do Partido Liberal (PL): Jair, Michelle e Eduardo. O petista liderou em todos estes cenários, mesmo com uma eventual candidatura do ex-presidente e principal rival político, conforme o g1.

Oito cenários foram abordados para o segundo turno, com Lula à frente na intenção de votos em todos – embora tenha empate técnico com Tarcísio de Freitas, o petista tem 41% da preferência, contra 37% do atual governador de São Paulo. Eles empatam no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa indica avanço de Lula com relação ao levantamento realizado em junho. Na pesquisa anterior, o petista empatou em cenários hipotéticos de segundo turno contra Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro.

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) também foi citado na pesquisa. Em uma possível disputa de segundo turno com o atual presidente, o gaúcho recebeu 36% das intenções de voto ante os 41% de Lula.

Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 cidades brasileiras. A pesquisa foi realizada entre 10 e 14 de julho e tem 95% de nível de confiança.

Primeiro turno

Cenário 1: com Lula e Jair Bolsonaro

Lula (PT): 32%;

Jair Bolsonaro (PL): 26%;

Ciro Gomes (PDT): 8%;

Ratinho Júnior (PSD): 6%;

Ronaldo Caiado (União Brasil): 3%;

Romeu Zema (Novo): 2%;

Indecisos: 9%;

Branco/Nulo/Não vai votar: 14%.

Cenário 2: com Lula e Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 30%

Michelle Bolsonaro (PL): 19%

Ciro Gomes (PDT): 10%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 9%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%.

Cenário 3: com Lula e Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 32%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%

Ciro Gomes (PDT): 12%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 4%

Indecisos: 11%

Branco/Nulo/Não vai votar: 21%

Cenário 4: com Lula e Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 31%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Romeu Zema (Novo): 5%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Segundo turno

Para o segundo turno, foram traçados oito cenários hipotéticos de disputada para a presidência da República.

Cenário 1: Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 43% (eram 41% em junho)

43% (eram 41% em junho) Jair Bolsonaro (PL): 37% (eram 41%)

37% (eram 41%) Indecisos: 4 (eram 5%)

4 (eram 5%) Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 13%)

Cenário 2: Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 41% (eram 41% em junho)

41% (eram 41% em junho) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 37% (eram 40%)

37% (eram 40%) Indecisos: 7% (eram 5%)

7% (eram 5%) Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 14%)

Cenário 3: Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT) : 43% (eram 43% em junho);

: 43% (eram 43% em junho); Michelle Bolsonaro (PL): 36% (eram 39%);

36% (eram 39%); Indecisos: 4% (eram 4%);

4% (eram 4%); Branco/nulo/não vai votar: 14% (eram 14%)

Cenário 4: Lula x Ratinho Júnior

Lula (PT): 41% (eram 40% em junho)

41% (eram 40% em junho) Ratinho Júnior (PSD): 36% (eram 38%)

36% (eram 38%) Indecisos: 6% (eram 5%)

6% (eram 5%) Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 19%)

Cenário 5: Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 41% (eram 40% em junho)

41% (eram 40% em junho) Eduardo Leite (PSD): 36% (eram 35%)

36% (eram 35%) Indecisos: 7% (eram 4%)

7% (eram 4%) Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 17%).

Cenário 6: Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 43% (eram 44% em junho

43% (eram 44% em junho Eduardo Bolsonaro (PL): 33% (eram 34%)

33% (eram 34%) Indecisos: 5% (eram 5%)

5% (eram 5%) Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 17%)

Cenário 7: Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 42% (eram 42% em junho)

42% (eram 42% em junho) Romeu Zema (Novo): 33% (eram 33%)

33% (eram 33%) Indecisos: 7% (eram 6%)

7% (eram 6%) Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 19%)

Cenário 8: Lula x Caiado