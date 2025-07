Lula diz que vai acionar OMC por tarifaço e critica "intromissão" de Trump no Judiciário brasileiro: "Educação é bom"

Lula disse que Brasil usará a Lei de Reciprocidade Econômica. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta quinta-feira (10), que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, mas que, se o presidente Donald Trump não recuar, irá responder as taxas:

— O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil.

Lula ainda afirmou que "o Brasil não aceita intromissão":

— É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de Justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa Justiça tem autonomia. O Poder Judiciário é um poder autônomo.

Lula também criticou Trump por afirmar que o Judiciário brasileiro promove uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente confirmou que o governo federal vai criar uma comissão de negociação com empresários para tentar encontros outros mercados e reduzir o impacto da taxa.

— Vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive, de dizer para os empresários que vamos juntos abrir novos mercados. Porque não é fácil ele só taxar os outros, ele também terá consequência nos Estados Unidos. A relação entre dois Estados tem que ser uma coisa respeitosa. Um presidente não é dono da verdade.

"Educação é bom"

Questionado sobre a relação com Trump desde que o republicano tomou posse, no início deste ano, Lula disse que enviou uma carta parabenizando o norte-americano:

— Eu converso com o presidente do país, seja ele quem for. Ele foi eleito pelo povo e precisa conversar, eu converso com todo mundo. Agora, eu não tenho nada para conversar com o Trump. Aliás, ele não dá motivo para que a gente tenha nada para conversar com ele. (...) E eu não sou obrigado a aceitar esse comportamento desrespeitoso entre relações de chefes de Estado e entre relações humanas. Educação é bom.

A tarifa de Trump

Trump comunicou a aplicação de tarifa de 50% a produtos brasileiros por meio da rede social Truth Social, publicando uma carta endereçada também a Lula, que convocou uma reunião de emergência após o anúncio.

No texto, ele cita uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, que a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente é "uma desgraça internacional" e afirma que as tarifas se devem, "em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos".

Trump também afirma que a Suprema Corte brasileira emitiu "centenas de ordens secretas e ilegais de censura para plataformas de mídia social dos EUA". Na carta, ele prossegue afirmando que os Estados Unidos devem se afastar do relacionamento comercial antigo com o Brasil, que classificou como "longe do recíproco" e "engendrado pelas tarifas brasileiras, políticas não tarifárias e barreiras comerciais".

Ele ameaça com aplicação de tarifas no mesmo valor — além dos 50% — caso haja retaliação do governo brasileiro.

Trump também escreveu que ordenará que o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, inicie imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil. O dispositivo da Lei de Comércio de 1974 dos Estados Unidos prevê que o governo pode investigar práticas de Estados estrangeiros consideradas injustas aos Estados Unidos. A legislação autoriza ainda a imposição de ações como resultado dessas apurações, inclusive tarifas.

O presidente americano justifica a medida "devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades digitais das empresas americanas de internet, bem como a outras práticas comerciais injustas".

Resposta brasileira

O presidente Lula respondeu à aplicação da taxa por meio de nota e afirmou que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica". "O Brasil é um país soberano com instituições independentes" e "que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Lula se refere à Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pela Câmara em 2 de abril. No mesmo dia, Trump anunciou tarifas para diversos países, que posteriormente foram suspensas. A legislação autoriza o governo a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global.

Lula prossegue afirmando que o processo contra quem planejou golpe de Estado é de competência da Justiça brasileira. "Portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais".

Em relação às plataformas digitais, Lula diz que a liberdade de expressão "não se confunde com agressão ou práticas violentas". "Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira", escreveu.