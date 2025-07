Lula diz que "se tudo tiver como estou pensando", país terá primeiro presidente eleito quatro vezes

Lula também disse que não quer "nervosismo" na relação com o Congresso porque o resta apenas um ano e meio de mandato. Sobre os conflitos com o Legislativo, o presidente afirmou que divergências são "boas" porque promovem o diálogo entre os poderes.

Conflito sobre IOF

O conflito entre o Planalto e o Congresso foi escancarado pela crise do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Surpreendendo Lula, a Câmara e o Senado derrubaram o decreto presidencial a toque de caixa e o Executivo resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para conseguir a vigência da medida.

Nesta sexta-feira (4), o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator da ação do governo, determinou a suspensão dos atos do Executivo e do Legislativo e marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho.