Lula diz que presidente da Petrobras parece "frágil" e "bobinha", mas elogia a sua competência

Magda Chambriard com Lula no palco durante o evento realizado em Duque de Caxias (RJ).

Com aporte de R$ 33 bilhões, os projetos anunciados visam o aumento da produção, com foco em produtos renováveis e o ganho de eficiência energética nas plantas do Estado. A previsão é que mais de 38 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados, segundo a empresa.