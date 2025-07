Lula diz que medida dos EUA contra ministros do STF é "arbitrária" e fere o respeito e a soberania entre nações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou na manhã deste sábado (19), por meio de nota, sobre a suspensão dos vistos norte-americanos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) . O presidente declarou apoio aos magistrados, classificou a medida como arbitrária e criticou o que considera ser uma interferência internacional no sistema judiciário brasileiro.

"Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos", afirmou o presidente.

No texto, Lula afirmou ainda que a interferência de um país no sistema de Justiça de outro é "inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações".