Lula diz que irá "brigar em todas as esferas" contra tarifaço: "Eu que deveria taxar eles"

Lula utilizou um boné com a mensagem: "O Brasil é dos brasileiros".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (11) que irá brigar em todas as esferas para que não haja a taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . As alíquotas entram em vigor em 1º de agosto.

— Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil, é o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos — afirmou o presidente durante evento em Linhares (ES).