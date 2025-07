Lula diz que decidirá candidatura em 2026, mas alfineta oposição: "Eles não voltarão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (18), que decidirá sobre sua participação na eleição presidencial apenas no ano que vem . Em contrapartida, o petista disparou contra a oposição e afirmou que não vai entregar o Brasil de volta para "aquele bando de maluco".

— Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje e a disposição que estou hoje, pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições neste país. Eu não vou entregar esse país de volta para aquele bando de maluco que quase destruiu este país nestes últimos anos. Eles não voltarão — disse.

O presidente não fez citações sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica, está impedido de utilizar redes sociais e incomunicável com outros réus.