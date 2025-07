Lula diz que Brasil vai julgar e cobrar imposto das empresas digitais americanas: "Não é um gringo que vai dar ordem"

Fala ocorreu em discurso no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (17) que o Brasil não cederá às pressões da Casa Branca para flexibilizar a regulação e a tributação das plataformas de redes sociais. Em discurso no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia, Lula disse que o governo vai "julgar e cobrar imposto das empresas americanas digitais" , segundo o Estadão .

Ele não especificou como isso aconteceria. A afirmação ocorre em meio a crescentes atritos com o governo norte-americano, após o tarifaço de Donald Trump.

— Ele (Donald Trump) disse: "Eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam cobradas no Brasil". Vou dizer uma coisa, o mundo tem que saber que este país só é soberano porque o povo é soberano e tem orgulho deste país. Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e cobrar imposto das empresas americanas digitais — afirmou o presidente, em Goiânia.