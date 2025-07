Lula diz que Bolsonaro deveria "assumir responsabilidade" por tarifaço de Trump e promete resposta firme: "Se ele vai cobrar 50%, a gente vai cobrar 50%"

De acordo com Lula, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teria atuado diretamente para convencer o presidente norte-americano Donald Trump a adotar a medida como forma de retaliação ao avanço das investigações judiciais contra seu pai:

— O ex-presidente deveria assumir a responsabilidade porque ele está concordando com a taxação do Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump — declarou Lula, em entrevista à TV Record.