Lula descarta telefonar para Trump e prepara resposta a tarifaço

Especialistas apontam que o Brasil pode recorrer a instrumentos legais e diplomáticos , como a própria Lei da Reciprocidade, sancionada por Lula em abril com apoio do Congresso. A legislação permite adotar contramedidas equivalentes, como aumento de tarifas sobre produtos norte-americanos, suspensão de cláusulas de acordos bilaterais e, em casos extremos, bloqueio de royalties e reconhecimento de patentes.

A recomendação, no entanto, é evitar retaliações antes da entrada em vigor da medida , para não parecer precipitação. O governo também avalia acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC), alegando violação do princípio da “nação mais favorecida”.

Mesmo sem contato direto entre Lula e Trump, interlocutores do Itamaraty e do Ministério da Fazenda devem buscar diálogo com autoridades americanas. A estratégia é demonstrar que os EUA mantêm superávit comercial com o Brasil, o que enfraqueceria a justificativa para o tarifaço.