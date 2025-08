Lula defende diálogo e diz esperar que Trump aja como "no mundo civilizado"

— Eu espero que o presidente dos EUA reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50% — disse Lula durante cerimônia de inauguração de uma usina de gás natural no Rio de Janeiro, conforme o g1.