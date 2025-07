Lula dá recado a Trump e reafirma que tenta negociar: "Quando quiser conversar, o Brasil estará pronto para discutir"

A declaração ocorreu durante evento em Osasco (SP). Lula disse que o vice-presidente Geraldo Alckmin está pronto para negociar. Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (25), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi induzido a acreditar "em uma mentira", de que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sofrendo perseguição no Brasil. O brasileiro também chamou o americano para uma conversa e disse que o dia em que Trump "quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir".

Lula se colocou à disposição para negociar a taxação de 50% que os EUA querem impor às exportações brasileiras. Ele, então, acionou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviço, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para negociarem uma solução diplomática com o país norte-americano. O governo também criou um comitê para discutir as taxações com o setor produtivo brasileiro.

— Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram e você vai saber a verdade sobre o Brasil. E quando você souber da verdade, você vai falar: 'Lula, eu não vou mais taxar o Brasil, vamos ficar assim do jeito que está'. É isso. Mas é preciso conversar. E está aqui o meu conversador número 1 — disse Lula, citando o vice-presidente.

— Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém e ninguém quer conversar com ele. Este país é o país de um povo generoso. Então, eu quero que o Trump nos trate com a delicadeza e o respeito que eu trato os Estados Unidos e o povo americano — acrescentou Lula.

"Bolsonaro não está sendo perseguido"

Segundo o petista, o "Bolsonaro não é um problema" dele, e sim "é um problema da Justiça brasileira". A declaração ocorreu durante evento em Osasco (SP):

— O Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o (vice-presidente, Geraldo) Alckmin tomássemos posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos — disse o presidente.

Big techs

O presidente dos Estados Unidos também justifica as taxações citando "ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas" e suposta "censura" contra plataformas de redes sociais dos Estados Unidos, "ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro". A pressão dessas empresas contra a regulação do setor no Brasil teria influenciado a decisão do presidente Trump de aplicar as tarifas.

Hoje, Lula reafirmou que vai promover a regulação das chamadas big techs – as gigantes que controlam as plataformas digitais.

— Vamos fazer regulação porque eles têm que respeitar a legislação brasileira. Não pode ficar promovendo ódio entre os adolescentes, contando mentira, tentando destruir a democracia e o Estado de direito e democrático. Esse país tem lei e mais do que lei, esse país tem um povo que tem vergonha na cara, caráter e coragem para saber se defender — afirmou.

"Nós não estamos reclamando", diz Lula sobre superávit dos EUA

Outro argumento de Donald Trump para a taxação seria o prejuízo na relação comercial com o Brasil.

— A terceira coisa que também o presidente americano foi mal informado. Se você pegar serviços e comércio, os Estados Unidos tem um superávit, em 15 anos, de US$ 410 bilhões. Então, quem deveria estar reclamando éramos nós. E nós não estamos reclamando, estamos querendo negociar — acrescentou.

Por fim, Lula afirmou que está tranquilo, mas que o Brasil vai tomar as suas posições. O governo estuda responder ao tarifaço com a Lei de Reciprocidade Econômica, mas não sem antes esgotar as vias de diálogo: