Lula critica atuação da ONU em guerras e ameaças de tarifas de Trump: "Não é correto"

Lula fez balanço da reunião de cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro. YouTube: @gov.br / Reprodução

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (7) após o encerramento da cúpula do Brics, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a defesa a mudanças no estatuto da Organização das Nações Unidas (ONU) para atender às demandas geopolíticas atuais. O presidente brasileiro também pede a entrada do bloco no Conselho de Segurança da ONU.

— No Brics nós temos convicção de que não queremos um mundo tutelado, a gente não quer mais guerra fria, a gente não quer mais desrespeito à soberania, a gente não quer mais guerra. E é por isso que a gente está discutindo com muita profundidade a necessidade de mudança estrutural, inclusive, no estatuto da ONU — iniciou Lula.

Lula argumentou que o cenário atual é "possivelmente, o maior período de conflitos entre os países", desde a Segunda Guerra Mundial. Na sequência, ele criticou o Conselho de Segurança da ONU.

— E o que é mais grave é que o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser o paradigma para tentar evitar que essas guerras acontecessem, são os promotores. Desde a guerra do Iraque, da invasão da Líbia, da morte do Kadafi, até a guerra com a Ucrânia, ninguém pede licença para fazer guerra, toma decisões e vai fazendo. Depois, a ONU perde credibilidade e autoridade para negociar (acordos de paz) — analisou o presidente.

Frente às ameaças de Donald Trump quanto à aplicação de novas tarifas a países que "se alinharem" ao Brics, Lula afirmou que o bloco "não nasceu para afrontar ninguém":

— O Brics, que não nasceu para afrontar ninguém, o Brics é apenas um outro modelo, um outro modo de fazer política, uma coisa mais solidária, que o banco esteja muito mais preocupado em ajudar países em desenvolvimento a se desenvolverem, os países mais pobres.

Lula ainda criticou a postura do presidente dos Estados Unidos: