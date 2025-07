Lula convoca reunião de emergência após Trump anunciar tarifa de 50% a produtos brasileiros

Lula convocou membros do governo para discutir resposta ao anúncio de Trump. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (9) após o anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, conforme a CNN Brasil.

Integrantes do governo como o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad foram chamados. O grupo discute uma resposta ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump comunicou a tarifa por meio da rede social Truth Social, publicando uma carta endereçada também a Lula.

No texto, ele cita uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro, que a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente é "uma desgraça internacional", e afirma que as tarifas se devem, "em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos" (leia a íntegra abaixo).

Taxas a outros países

Também por cartas publicadas em rede social, ele já havia anunciado taxas para outros 20 países desde segunda-feira (7). (veja lista abaixo). Em suas cartas, Trump alerta que punirá qualquer retaliação.

Os seis países mais afetados recentemente são Argélia, Brunei, Iraque, Líbia, Moldávia, Sri Lanka e Filipinas. No geral, as tarifas estão alinhadas com as anunciadas pelo governo americano no início de abril.

Estas últimas foram suspensas até esta quarta, data adiada na segunda-feira pelo presidente republicano para 1º de agosto.

Leia a íntegra da carta de Trump

"A CASA BRANCA

WASHINGTON

9 de julho de 2025

Sua Excelência

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília

Caro Sr. Presidente:

Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro — um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos — é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!

Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e ao direito fundamental à liberdade de expressão dos americanos (como recentemente ilustrado pela Suprema Corte brasileira, que emitiu centenas de ordens SECRETAS e ILEGAIS de censura para plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos uma tarifa brasileira de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, separadamente das tarifas setoriais. Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa mais alta.

Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar do relacionamento antigo e muito injusto, engendrado pelas tarifas brasileiras, políticas não tarifárias e barreiras comerciais. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe do recíproco.

Por favor, entenda que a tarifa brasileira é menos do que o necessário para termos um campo de jogo justo dentro do seu próprio país. E é necessário saber como evitar a grave situação na qual nos encontramos agora. Como Sua Excelência sabe muito bem, se as empresas americanas decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos, e se depois precisarem obter aprovações rapidamente e de forma profissional — em outras palavras, em questão de semanas — isso será possível.

Se, por qualquer razão, você decidir aumentar suas Tarifas, então, qualquer que seja o número que você escolher para aumentá-las, será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas Tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de Tarifas, Políticas e Barreiras Comerciais Não-Tarifárias do Brasil, que causaram esses Déficits Comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Este Déficit é uma grande ameaça à nossa Economia e, de fato, à nossa Segurança Nacional!

Além disso, devido aos contínuos ataques do Brasil às atividades digitais das empresas americanas de Internet, bem como a outras práticas comerciais injustas, estou direcionando o Representante Comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma Investigação da Seção 301 sobre o Brasil.

Se você desejar abrir seus Mercados Comerciais — até agora fechados — para os Estados Unidos e eliminar suas Tarifas, Políticas e Barreiras Comerciais Não-Tarifárias, nós talvez consideremos um ajuste nesta carta. Essas Tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do nosso relacionamento com seu País. Você nunca ficará desapontado com os Estados Unidos da América.

Obrigado pela sua atenção a este assunto!

Com melhores votos,

Sinceramente,

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA".

Tarifas anunciadas pelos EUA a países