Lula assume presidência do Mercosul: "Ainda há fronteiras a ultrapassar"

Representantes dos países-membros do Mercosul se reuniram nesta quinta-feira em Buenos Aires. Luis ROBAYO / AFP

Com Javier Milei como anfitrião, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu oficialmente a presidência do Mercosul nesta quinta-feira (3) em cerimônia realizada em Buenos Aires, na Argentina. Em seu primeiro discurso, o brasileiro elencou as cinco pautas que serão as suas prioridades:

Fortalecimento do comércio entre os países do bloco e com parceiros externos

Enfrentamento da mudança do clima e promoção da transição energética

Desenvolvimento tecnológico

Combate ao crime organizado

Promoção dos direitos dos cidadãos dos países-membros

— A primeira delas é o fortalecimento do sistema de saúde e do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira — iniciou.

Lula ressaltou a importância da transição energética:

— Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocompostos. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios.

Sobre as mudanças climáticas, Lula afirmou que "a realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris e expõe a falácia do negacionismo climático".

— O Brasil reduzirá as suas emissões entre 59% e 67% para 2035 em todos os setores econômicos — disse.

Para fortalecer o desenvolvimento tecnológico na América do Sul, o presidente brasileiro defendeu a necessidade de criar centros de dados para uso de países do bloco.

— É uma questão de soberania digital. Tal esforço deve ser acompanhado do desenvolvimento local de capacidades computacionais, do respeito à proteção de dados e de inversões para suprir demandas adicionais de energia — argumentou.

Ele também citou a vontade de fazer do Mercosul um "polo de tecnologias de saúde" para atender as necessidades da população, ao lembrar a vulnerabilidade e falta de imunizantes durante a pandemia de covid-19. Para o quarto desafio, a "delinquência organizada", Lula apontou a necessidade de o bloco investir em inteligência para barrar o comércio ilegal de armas e "asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime".

Por fim, Lula falou sobre a promoção dos diretos da população sul-americana:

— Sem a inclusão social e o enfrentamento de todo tipo de desigualdades, não haverá progresso duradouro. O Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos e o Instituto Social do Mercosul devem ser fortalecidos.

Milei passa o cargo

No último semestre, a presidência do Mercosul foi de Javier Milei. Ele afirmou esperar que Lula dê continuidade as ações que iniciou no bloco.

— Esperamos, com a mesma sinceridade, que a próxima presidência acompanhe as medidas que temos tomado neste semestre. De fato, seria uma grande alegria que dentro de alguns anos, quando a Argentina tiver novamente a oportunidade de presidir este bloco, nós nos encontremos na reta final para alcançar este conjunto de objetivos — expressou Milei.

Antes da 66ª reunião da Cúpula do Mercosul, Lula e Milei apertaram as mãos e posaram para fotos — ato que selou a troca de presidência do bloco. Esta foi a primeira visita de Lula à Argentina como presidente desde que Milei assumiu o Executivo do país vizinho.

Em outro momento, Milei também criticou algumas medidas adotadas pelo Mercosul e afirmou que as ações impões restrições entre países do próprio bloco.

— Se o Mercosul foi criado com a intenção nobre de integrar as economias da região, em algum momento, esse norte foi afundando e a ação comercial conjunta terminou por prejudicar a maioria dos nossos cidadãos em prol de privilegiar alguns setores — considerou.

Lula rebateu o ex-presidente do bloco: