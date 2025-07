Lula assume nesta quinta-feira presidência do Mercosul com expectativa de firmar acordo com a União Europeia

Lula chegou à Argentina no começo da noite de quarta. Ricardo Stuckert / Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Argentina, em sua primeira missão ao país no cargo desde que Javier Milei foi eleito chefe do Executivo da nação vizinha. Em Buenos Aires, Lula participa do encontro de chefes de Estado do Mercosul e recebe, de Milei, a presidência do bloco.

Paralelamente, a viagem também terá um café da manhã com o presidente paraguaio, Santiago Peña, e uma visita à ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar.

A agenda no país vizinho é curta, e Lula, que chegou no começo da noite de quarta, retorna ao Brasil já na tarde desta quinta-feira (3).

Presidência do Mercosul

De acordo com o governo federal, entre os focos da presidência de Lula no Mercosul, que durará um semestre, estará a finalização do acordo de comércio com a União Europeia.

— Temos a expectativa de assinar mesmo o acordo com a União Europeia, que está finalizado, passando por traduções para 27 línguas, e tem de passar pelas instâncias europeias. (...) Ele (Lula) sempre está trabalhando para que esse acordo importantíssimo seja finalmente concluído — destacou a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Gisela Padovan, durante briefing à imprensa na semana passada.

Sob a presidência brasileira, o Mercosul também pretende priorizar o fortalecimento da Tarifa Externa Comum, a incorporação dos setores automotivo e açucareiro ao regime comercial do bloco e o avanço em medidas que consolidem a união aduaneira.

— Outro ponto que acho que responde às necessidades da realidade atual é o lançamento de um Mercosul verde. É promover a cooperação para que não só o nosso comércio seja mais sustentável, mas também que mostremos ao mundo as nossas credenciais verdes: temos uma matriz energética renovável e nossa agricultura é sustentável — pontuou Gisela Padovan.

Outras duas frentes que devem ganhar destaque durante a presidência brasileira são a cooperação em segurança pública e o fortalecimento dos mecanismos de financiamento de infraestrutura e desenvolvimento regional. O Brasil deve liderar o lançamento da segunda fase do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM 2).

— O Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul é um instrumento importante para resolver as assimetrias entre as economias. A versão 1 despendeu cerca de US$ 1 bilhão em projetos importantes, como a Costaneira no Paraguai. A gente anda por ela e é um orgulho ver que o Mercosul é capaz de ajudar em obras tão fundamentais — afirmou a embaixadora.

Ela citou ainda que, no âmbito do FOCEM 1, oito novos projetos brasileiros estão em fase de lançamento.

Segundo a secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, o Mercosul ocupa papel estratégico na política externa brasileira e na promoção do desenvolvimento regional:

— Não preciso ressaltar a importância que o Brasil atribuiu ao Mercosul no nosso objetivo maior de promover a integração regional, que é um objetivo constitucional, histórico e atual do presidente Lula e da diplomacia brasileira.

Visita a Cristina Kirchner

Ainda não há definição de horário para a visita de Lula à ex-presidente argentina. Cristina Kirchner foi condenada a seis anos de prisão por corrupção, sentença que foi confirmada pela Suprema Corte do país em 10 de junho. Como ela é idosa, cumpre a pena em regime domiciliar. A ex-presidente nega as acusações e diz ser vítima de perseguição política.

O encontro entre Lula e Kirchner foi autorizado pela Justiça da Argentina. De acordo com o jornal local Clarín, na decisão, o juiz Jorge Gorini lembrou que há normas que devem ser cumpridas, como “abster-se de adotar comportamentos que possam perturbar a tranquilidade do bairro ou perturbar a convivência pacífica de seus moradores”.

Quando Cristina foi condenada, Lula ligou para prestar solidariedade. O próprio presidente brasileiro publicou sobre o contato em redes sociais. Quando Lula esteve preso, em 2019, o então candidato à presidência da Argentina, Alberto Fernández, visitou o brasileiro, em Curitiba. Fernández foi presidente de dezembro de 2019 a dezembro de 2023, tendo Cristina Kirchner como vice.