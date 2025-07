Linha do tempo mostra a evolução histórica dos partidos políticos brasileiros

Página mostra a trajetória dos partidos do Brasil nas últimas décadas.

Desde 1979, quando o bipartidarismo chegou ao fim no Brasil, o país viveu uma profusão de legendas políticas . Dos mais de 30 partidos que surgiram ao longo das últimas décadas, hoje restam 29 em atividade . A redução se deve aos mais recentes movimentos de fusão e incorporação de agremiações.

Para ajudar o eleitor a se localizar em meio a tantas opções de voto — à esquerda, ao centro e à direita —, Zero Hora lançou uma página especial: História dos Partidos Políticos Brasileiros .

Clique aqui e veja a linha do tempo dos partidos.

Como navegar

Logo após a página inicial, é possível explorar a linha do tempo, que vai de 1979 até os dias atuais. Os partidos estão dispostos em grupos, conforme o espectro ideológico.

Nas linhas, há conexões que demarcam fusões, incorporações, mudanças e momentos importantes de cada sigla. Clicando nos ícones, o leitor tem acesso a informações sobre esses momentos, com detalhes e imagens de cada episódio destacado.

Glossário da política

Fusão

Incorporação

Ocorre quando uma legenda é absorvida por outra . A incorporação não exige mudança do nome, sigla ou número da sigla. O partido incorporado deixa de existir.

Mudança de nome

Federação

É uma reunião de partidos com o objetivo de permitir que as siglas atuem de forma unificada em todo o país. As federações precisam se manter ao longo de todo o mandato, ou seja, por ao menos quatro anos — podendo ser renovadas ou não. Esse tipo de formação pode ajudar partidos menores a superarem a cláusula de barreira.