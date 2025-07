Líder do PT pede que STF impeça Eduardo Bolsonaro de assumir cargos em governos estaduais

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, deputado Lindbergh Farias, protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido para que Eduardo Bolsonaro seja nomeado por governadores.

Na ação, também é solicitado afastamento cautelar de Eduardo do mandato de deputado. "Quem ataca o Brasil de fora não pode seguir com foro e salário pagos pelo povo", escreveu Lindbergh.

Aliados de Eduardo consideram que ele seja nomeado em alguma secretaria estadual para que possa pedir licença do mandato e não perder a cadeira na Câmara. As conversas com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estão avançadas, conforme o colunista de Zero Hora Matheus Schuch.