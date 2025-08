Kids pretos réus pela trama golpista são interrogados no STF; veja quem são

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta segunda-feira (28) o último interrogatório dos réus da tentativa de golpe ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A partir das 9h, um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes , relator do caso, vai interrogar os réus que pertencem ao Núcleo 3 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) .

Fazem parte do grupo 11 militares do Exército e um policial federal. Parte deles integrava o Batalhão de Forças Especiais do Exército, cujos soldados são conhecidos como kids pretos.