Justiça Eleitoral nega pedido para barrar posse de suplente na Assembleia; decisão pode reverter ida de deputado ao secretariado de Leite

Thiago foi anunciado no dia 1º de julho, mas não foi nomeado. Vitor Rosa / Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) negou o pedido liminar feito pelo União Brasil para impedir a posse da suplente Barbara Penna na Assembleia Legislativa. A decisão deixa em suspense a nomeação do deputado Thiago Duarte como secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no governo Eduardo Leite.

Thiago foi anunciado no cargo em 1º de julho, mas ainda não tomou posse. A licença do mandato na Assembleia começou a contar somente na segunda-feira (28).

Nesse meio tempo, o União Brasil moveu a ação na Justiça Eleitoral para tentar barrar a convocação de Barbara, argumentando que ela se desfiliou da legenda sem justa causa e migrou para o Podemos, o que configuraria infidelidade partidária. A agremiação pleiteou que a vaga fosse repassada ao segundo suplente, Ruy Irigaray.

A decisão que indeferiu a liminar foi tomada pelo desembargador Francisco Thomaz Telles nesta terça-feira (29). Ele considerou que é necessário aprofundar a análise do caso antes de definir quem ficará com a cadeira, inclusive com oitiva de testemunhas.

"A urgência invocada pela parte autora, embora compreensível, não se sobrepõe ao direito da parte adversa de demonstrar a existência de efetiva justa causa para a desfiliação", escreveu Telles, em trecho do despacho.

Na ação, o União Brasil argumenta que a desfiliação de Barbara foi voluntária e sem justa causa, sustentando que ela mesma teria admitido isso em mensagens enviadas à direção da sigla.

Já a suplente diz que deixou o partido por se sentir desprestigiada dentro da legenda e pede que o caso seja analisado com base no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Chance de desistência

Na prática, a decisão do desembargador atrapalha os planos de Thiago. O deputado almeja assumir a secretaria e ganhar visibilidade, mas tem dito que não quer prejudicar o próprio partido na distribuição de cadeiras na Assembleia.

Não está descartada a hipótese de Thiago desistir de tomar posse na pasta. Nesse cenário, o comando permaneceria com o advogado Fabrício Peruchin, também filiado ao União Brasil.

A reportagem tentou contato com o parlamentar na tarde desta terça-feira, mas ele não atendeu aos telefonemas.

O advogado Lucas Lazari, que representa Barbara no processo, celebrou a decisão: