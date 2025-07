Júnior Mano, deputado alvo de operação da PF, destinou maior valor de emendas para cidade onde esposa é prefeita

Deputado e esposa já foram alvo de outras operações. @giordannamano / Redes sociais / Reprodução

A cidade de Nova Russas, no interior do Ceará, foi a que mais recebeu recursos de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE). A prefeita do município, que tem pouco mais de 30 mil habitantes, é Giordanna Mano (PRD), esposa do parlamentar.

O gabinete do parlamentar e endereços ligados a Mano em Brasília e no Ceará foram alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (8). A investigação apura uma organização criminosa suspeita de fraudes e desvio de recursos públicos.

A PF também realizou buscas em Nova Russas, mas não informou se a prefeita está entre os investigados, nem detalhou os alvos específicos das ações.

Em comunicado à imprensa, a defesa de Júnior Mano negou quaisquer irregularidades e afirmou que não tem participação em processos licitatórios, "ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos" (leia a íntegra no fim da reportagem).

Mais de R$ 4 milhões em emendas

De acordo com levantamento do g1, com dados do Portal da Transparência do governo federal, desde 2021 Nova Russas recebeu R$ 4,4 milhões em emendas destinadas por Júnior Mano.

Este não é apenas o maior valor entre todas as cidades beneficiadas por ele, como também representa quase quatro vezes a média dos repasses.

Veja a distribuição das emendas pagas por Júnior Mano:

Nova Russas: R$ 4.400.000,00

R$ 4.400.000,00 Russas: R$ 2.900.000,00

R$ 2.900.000,00 Fortim: R$ 2.850.000,00

R$ 2.850.000,00 Beberibe: R$ 1.950.000,00

R$ 1.950.000,00 Mulungu: R$ 1.850.000,00

R$ 1.850.000,00 Crateús: R$ 1.700.000,00

R$ 1.700.000,00 Monsenhor Tabosa: R$ 1.560.000,00

R$ 1.560.000,00 Aquiraz: R$ 1.450.000,00

R$ 1.450.000,00 Pacatuba: R$ 1.440.000,00

R$ 1.440.000,00 Reriutaba: R$ 1.400.000,00

R$ 1.400.000,00 Cariús: R$ 1.350.000,00

R$ 1.350.000,00 Guaiúba: R$ 1.200.000,00

R$ 1.200.000,00 Pires Ferreira: R$ 1.200.000,00

R$ 1.200.000,00 Piquet Carneiro: R$ 1.070.000,00

R$ 1.070.000,00 Milhã: R$ 1.050.000,00

R$ 1.050.000,00 Forquilha: R$ 1.010.000,00

R$ 1.010.000,00 Tianguá: R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00 Pindoretama: R$ 950.000,00

R$ 950.000,00 Tamboril: R$ 900.000,00

R$ 900.000,00 Itaitinga: R$ 800.000,00

R$ 800.000,00 Santana Do Acaraú: R$ 800.000,00

R$ 800.000,00 Estado do Ceará: R$ 300.000,00

R$ 300.000,00 Cedro: R$ 550.000,00

R$ 550.000,00 Eusébio: R$ 500.000,00

R$ 500.000,00 Mombaça: R$ 500.000,00

R$ 500.000,00 Boa Viagem: R$ 399.832,00

R$ 399.832,00 Apuiarés: R$ 394.792,00

R$ 394.792,00 Jaguaruana: R$ 349.853,00

R$ 349.853,00 Canindé: R$ 320.000,00

R$ 320.000,00 Choró: R$ 300.000,00

R$ 300.000,00 Porto Alegre: R$ 241.316,00

R$ 241.316,00 Chorozinho: R$ 200.000,00

R$ 200.000,00 Quixeramobim: R$ 200.000,00

Suspeita de desvio de recursos

A ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme a Corte, a investigação apura possíveis desvios de recursos públicos por meio de emendas parlamentares e fraudes em licitações envolvendo municípios do Ceará.

A PF, no entanto, não confirmou se os valores identificados no levantamento do g1 estão diretamente relacionados às suspeitas investigadas.

Com população estimada em 32.014 habitantes, o valor recebido representa R$ 137,44 por morador, sendo o terceiro maior repasse per capita entre as cidades beneficiadas por recursos do deputado.

Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) cassou o diploma de Giordanna Mano e do vice-prefeito José Anderson por abuso de poder político e compra de votos, além de declarar Júnior Mano inelegível por oito anos. No entanto, em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reverteu a decisão e manteve os direitos políticos dos três.

O que está sendo investigado

A operação da Polícia Federal, denominada Underhand, investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público por meio de fraudes em licitações e contratos.

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar nas cidades de Nova Russas, Fortaleza, Eusébio, Canindé e Baixio, além de um mandado em Brasília.

A Prefeitura de Nova Russas ainda não se pronunciou sobre a destinação dos recursos.

Como funcionava o esquema?

Segundo a PF, o grupo investigado articulava o repasse de verbas públicas para determinados municípios cearenses e, em troca, desviava parte desses recursos para pagamentos ilegais.

O grupo também é suspeito de manipular processos licitatórios por meio de empresas ligadas à própria organização.

As investigações apontam a prática de crimes como organização criminosa, compra de votos, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica com finalidade eleitoral.

Quem é Júnior Mano

Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior, o Júnior Mano, é natural de Nova Russas, no Ceará e tem 40 anos. Ingressou na política em 2016 como vice-prefeito do município e, em 2018, foi eleito deputado federal pelo Ceará.

Em 2022, foi reeleito com 216.531 votos. Ele foi o segundo deputado federal mais votado na época, atrás apenas de André Fernandes (PL), que teve 229 mil votos. Ele se elegeu pelo Partido Liberal (PL).

Em 2024, porém, Mano foi expulso do partido a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro após ter participado da campanha de Evandro Leitão (PT) à prefeitura de Fortaleza. O petista concorria contra André Fernandes, que, assim como Júnior Mano, também era filiado ao PL. Após a saída do partido de Jair Bolsonaro, o deputado registrou a sua filiação formal no Partido Socialista Brasileiro (PSB) em fevereiro deste ano.

Em nota, a liderança da sigla na Câmara dos Deputados informou que "tomou conhecimento hoje (8), da operação da Polícia Federal que investiga a atuação do deputado Júnior Mano. Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa".

Durante a atual legislatura, o deputado afastou-se temporariamente do cargo entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, sendo um dia por motivos de saúde e 120 dias para tratar de interesses particulares.

O que diz a defesa do deputado

"O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.