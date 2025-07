Já anunciado como secretário, Dr. Thiago segue deputado por impasse sobre suplência

Anunciado na terça-feira (1º) como o novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do governo Eduardo Leite, o deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil) seguia, até a tarde desta sexta-feira (4), no cargo de deputado estadual.

Para assumir o cargo de secretário estadual, o deputado deve se licenciar do Legislativo. A primeira suplente do União Brasil nas eleições de 2022 foi Bárbara Penna . Contudo, Bárbara trocou de partido em 2024, migrando para o Podemos.

Nos bastidores da Assembleia, entre terça (1) e quarta-feira (2), a convocação de Ruy Irigaray para a vaga de Dr. Thiago era dada como certa, mas ainda estava sob análise da procuradoria jurídica da Casa. No mesmo dia, Bárbara Penna esteve na Assembleia e disse a Zero Hora que esperava ficar com a vaga, alegando que saiu do União Brasil por ter sido perseguida politicamente, sem dar detalhes da acusação.