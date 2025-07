Itamaraty reage a comentário de assessor do secretário de Estado dos EUA que chamou STF de "Supremo Tribunal de Moraes"

Trump anunciou tarifas contra o Brasil; Lula disse que país irá responder com reciprocidade. John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgou nesta terça-feira (15) uma nota criticando "manifestações indevidas do governo norte-americano" e uma "intromissão indevida e inaceitável" nos assuntos do Poder Judiciário brasileiro.

A reação do Brasil acontece após uma publicação nas redes sociais feita por Darren Beattie, subsecretário para Diplomacia Pública da Secretaria de Estado dos EUA — cargo equivalente ao de um ministro das Relações Exteriores.

Beattie, que é assessor do Secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou em sua conta oficial no X (antigo Twitter) que os Estados Unidos estariam "acompanhando de perto" os desdobramentos no Brasil, em referencia ao julgamento da trama golpista.

Na mesma postagem, Beattie alegou que os EUA haviam imposto "consequências" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele se referiu à Corte como "Supremo Tribunal de Moraes". A publicação foi, inclusive, compartilhada pela representação diplomática norte-americana no Brasil (leia a íntegra abaixo).

Diante dessas declarações, o Itamaraty reafirmou seu rechaço à postura americana.

"A equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está e nem estará jamais na mesa de qualquer negociação", diz a nota.

Apesar da escalada diplomática, o comunicado brasileiro reforça o desejo de manter o diálogo comercial com as autoridades norte-americanas, visando o benefício mútuo das economias e populações. Contudo, ressalta que posicionamentos como o de Beattie "não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os dois países".

Essa nova tensão diplomática coincide com a regulamentação, pelo governo brasileiro, da Lei da Reciprocidade. Essa legislação permite ao Brasil adotar medidas equivalentes às impostas por outros países, configurando uma resposta direta à ameaça do ex-presidente Donald Trump de sobretaxar em até 50% produtos brasileiros.

Na segunda-feira (14), a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer ao STF pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado.

Ofensiva de Trump

O presidente norte-americano anunciou na semana passada uma leva de tarifas sobre produtos exportados por mais de 20 países aos Estados Unidos. Elas devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto, a menos que os países afetados fechem um acordo comercial com Washington.

Na quarta-feira (9), Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e divulgada na rede social Truth Social, Trump justifica a imposição da taxa como resposta ao tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele ainda afirmou que ordens judiciais "censuram" redes sociais norte-americanas e inibem a liberdade de expressão de cidadãos dos EUA. Segundo Trump, esses ataques do Brasil partem do STF. No documento, o republicano também ameaça elevar ainda mais as tarifas caso o país responda com medidas semelhantes.

Nota do Itamaraty

"O governo brasileiro deplora e rechaça, mais uma vez, manifestações do Departamento de Estado norte-americano e da embaixada daquele país em Brasília que caracterizam nova intromissão indevida e inaceitável em assuntos de responsabilidade do Poder Judiciário brasileiro. Tais manifestações não condizem com os 200 anos da relação de respeito e amizade entre os dois países.

No que se refere ao comércio, o Brasil vem negociando com autoridades norte-americanas, desde março, questões relativas a tarifas, de interesse mútuo, e está disposto a dar sequência a esse diálogo, em benefício das economias, dos setores produtivos e das populações de ambos os países. A equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está e nem estará jamais na mesa de qualquer negociação."

Publicação do subsecretário para Diplomacia Pública dos EUA

"O Presidente Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas à Suprema Corte de Moraes e ao governo de Lula pelos seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio americano.

Tais ataques são uma desgraça e ficam muito aquém da dignidade das tradições democráticas do Brasil.