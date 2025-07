"Isso é uma suprema humilhação", afirma Bolsonaro sobre medidas impostas pelo STF

Jair Bolsonaro conversou com jornalistas ao sair da Seap do DF, onde teve tornozeleira eletrônica instalada. EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro falou à imprensa nesta sexta-feira (18) após sair da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Distrito Federal, onde teve tornozeleira eletrônica instalada.

— Eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Isso é uma suprema humilhação — afirmou o ex-presidente sobre as medidas impostas após operação da Polícia Federal (PF) em sua residência.

Bolsonaro afirmou que não tem conhecimento sobre o pen drive encontrado no banheiro de sua casa e que em nenhum momento pensou em deixar o Brasil.

— Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei (em deixar o país) por embaixada. Mas as cautelares são em razão disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, eu tenho horário para ficar na rua e, no meu entender, o objetivo (das medidas), é suprema humilhação. Esse que é o objetivo — declarou.

Bolsonaro se disse vítima de perseguição e questionou a validade da ação da PF:

— Eu não tenho a menor dúvida que é perseguição, que provas tem contra mim? Não tem nada, são só suposições.

Confira o momento em que Bolsonaro fala com jornalistas pós sair da (Seap)

Alvo da PF

Na manhã desta sexta-feira, o ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que apura ataques à soberania nacional e interferência na independência dos Poderes, em que os filhos dele Eduardo e Carlos Bolsonaro também são investigados.

Foram cumpridas medidas cautelares contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e o impedimento de acessar redes sociais.

Medidas impostas a Bolsonaro

Usar tornozeleira eletrônica

Está proibido de utilizar redes sociais

Não pode sair de casa entre 19h e 6h e nos fins de semana

Está proibido de comunicar-se com embaixadores e diplomatas ou se aproximar de embaixadas

Não pode conversar com outros réus investigados pelo STF, entre eles o filho Eduardo

Na casa do ex-presidente, foram encontrados US$ 14 mil e R$ 7 mil, bem como a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Conforme a defesa do ex-presidente, o celular dele foi apreendido, assim como um pen drive, que estava escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro. Os materiais foram levados para o laboratório da PF e serão periciados pela polícia científica.

O advogado Celso Vilardi afirmou ainda que está "pedindo ao STF acesso integral à decisão sobre as medidas judicias" e que só depois disso ele irá se manifestar.

