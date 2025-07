IA não pode se tornar privilégio de poucos países ou de alguns bilionários, diz Lula

Fala ocorreu durante a Cúpula do Brics.

Durante a Cúpula do Brics, neste domingo (6) no Rio de Janeiro , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA) não pode se tornar privilégio de poucos países ou de alguns bilionários.

O chefe do Executivo fez a fala na abertura da sessão "Fortalecimento do multilateralismo, assuntos econômico-financeiros e inteligência artificial" durante o primeiro dia de reuniões de cúpula do bloco.