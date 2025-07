Governo vai ao STF para questionar derrubada do aumento do IOF

STF irá analisar recurso da AGU em relação a decreto de Lula sobre o IOF que foi derrubado pelo Congresso. Fellipe Sampaio / STF / Divulgação

O governo federal decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso Nacional. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (1º) em entrevista coletiva do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Na última quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados e, logo após, o Senado Federal, suspenderam os três decretos do governo Lula que estabeleciam o aumento de alíquotas do IOF. Segundo Messias, a Advocacia-Geral da União (AGU) vai entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC) a ser analisada pelo Supremo.

A suspensão do aumento do IOF pelo Congresso também foi judicializada pelo PSOL, que, na sexta-feira (27), ingressou no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI). Esse caso tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

Relembre os decretos

A alta do IOF foi inicialmente anunciada em 22 de maio, com previsão do governo de gerar arrecadação de R$ 61 bilhões em dois anos, sendo R$ 20 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

No entanto, diante da forte reação de parlamentares e do setor empresarial, o governo recuou parcialmente no mesmo dia. A pressão levou os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a concederem prazo para que o Executivo revisasse a medida.