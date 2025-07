Governo Lula tem 43% de aprovação e 53% de desaprovação, segundo pesquisa Quaest

Terceiro mandato de Lula tem ligeira recuperação na aprovação. RICARDO STUCKERT / Presidência da República/Divulgação

Com redução de quatro pontos percentuais em relação ao índice de junho, a desaprovação do governo Lula recuou para 53%, conforme pesquisa Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira (16). O levantamento também indica aumento na aprovação do terceiro mandato do petista, que chegou a 43% – três pontos percentuais acima do registrado em junho.

No último mês, Lula atingiu o seu recorde de desaprovação no atual mandato. O índice chegou a 57%, diferença de 17 pontos percentuais em relação a porcentagem de aprovação.

A diferença de 10 pontos percentuais entre os que aprovam e desaprovam o terceiro mandato de Lula como presidente é o menor intervalo desde janeiro, conforme o g1. Segundo o instituto, o confronto com o presidente americano Donald Trump por conta do tarifaço fez com que o petista recuperasse terreno fora das bases de apoio tradicionais.

Veja os números:

Aprovam: 43% (eram 40% na pesquisa de junho)

43% (eram 40% na pesquisa de junho) Desaprovam: 53% (eram 57%)

53% (eram 57%) Não sabe/não respondeu: 4% (eram 3%)

Encomendada pela Genial Investimento, a pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho em todo o Brasil. Foram 2.004 entrevistados, todos com idade de 16 anos ou mais.

Em detalhes

O levantamento aponta melhora na avaliação de Lula entre os brasileiros que vivem no Sudeste, a mais populosa região do Brasil. Por lá, a reprovação caiu de 64% para 56% e aprovação subiu de 32% para 40%. Também houve valorização em outros três grupos:

Os que ganham na faixa de dois a cinco salários mínimos: a rejeição varia de 58% a 52% e apoio vai de 39% a 43%.

Os que têm Ensino Superior completo: a reprovação cai de 64% a 53% e aprovação sobe de 33% a 45%

Entre os que não são beneficiários do programa Bolsa Família a desaprovação caiu de 61% para 55% e a aprovação foi de 37% para 41%.

De acordo com o cientista político e CEO da Quaest, Felipe Nunes, a recuperação do presidente aconteceu entre os mais escolarizados, de classe média e que vivem no Sudeste.

— São os segmentos mais informados da população, que se percebem mais prejudicados pelas tarifas de Trump, e que consideram que Lula está agindo de forma correta até aqui, por isso passam a apoiar o governo — explica.

A avaliação geral do governo federal, que vinha piorando continuamente desde dezembro de 2024, apresentou uma inversão. Os que avaliam Lula negativamente são 40%, ante os 43% e 41% de maio e março deste ano. Já os que veem o Planalto positivamente são 28%, o melhor resultado numérico desde dezembro quando o levantamento mostrou 31%. E os que consideram o governo regular se mantiveram em 28%.

O presidente também registrou melhora nos índices entre: