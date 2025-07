Governo Leite pede autorização para destinar R$ 87,9 milhões de fundo da enchente à Procergs

O governador Eduardo Leite encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que autoriza o aporte de R$ 87,9 milhões no aumento de capital da Procergs, empresa estatal responsável pelos sites e sistemas de tecnologia da informação do Estado. O recurso será proveniente do Funrigs, fundo criado para financiar a reconstrução do Estado após a enchente de 2024. O saldo do fundo é de R$ 3,743 bilhões.