Governo Leite institui benefício que dá até 10 dias de folga por mês a procuradores e auditores fiscais

Decretos assinados pelo governador foram publicados em edição extra do Diário Oficial. Vitor Rosa / Secom / Divulgação

Quatro decretos assinados pelo governador Eduardo Leite e publicados em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira (17) instituem direito a folgas por trabalho extraordinário a procuradores do Estado e auditores da Secretaria da Fazenda. Esses profissionais terão direito a um dia de folga a cada três trabalhados, com limite de até 10 afastamentos por mês. A medida não deve gerar impacto financeiro.

Conforme a redação dos decretos, terá direito ao benefício o procurador ou auditor "designado para o desempenho de funções ou atribuições extraordinárias, quantitativa ou qualitativamente consideradas, administrativas ou finalísticas, voltadas para o atingimento das metas institucionais".

O benefício foi pleiteado pelas categorias após a criação da licença compensatória a membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, que também concede até 10 dias de folga ao mês. No entanto, no caso dos procuradores e auditores, não há previsão de converter as folgas em dinheiro.

A medida é válida para quatro carreiras: procuradores, auditores do Estado, auditores de Finanças do Estado e auditores-fiscais da Receita Estadual.

Atualmente, os funcionários já têm direito de receber remuneração adicional em casos determinados, como o acúmulo de funções pela substituição de colegas. Com isso, as folgas serão concedidas depois que a aplicação das gratificações por substituição atingir o teto constitucional, de R$ 46,3 mil por mês.

Em tese, como não há previsão de pagamento em dinheiro, procuradores ou auditores que têm remuneração igual ou próxima ao teto e prestarem trabalho extra serão os mais beneficiados pelas folgas.

As regras para a concessão da vantagem ainda serão regulamentadas pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria da Fazenda, que são responsáveis por auferir as métricas de trabalho dos servidores.

O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, diz que a concessão de folgas para compensar o trabalho extra está prevista em lei e ressalta que não haverá nenhum impacto financeiro para o governo estadual.

