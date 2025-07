Assessor do secretário de Estado dos EUA chama STF de "Supremo Tribunal de Moraes" em publicação no X

Tarifas foram anunciadas no último dia 9 por Donald Trump, que liga medida a Bolsonaro. Brendan Smialowski / AFP

Em um comunicado nas redes sociais, o governo dos Estados Unidos voltou a ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em conta governamental no X, o subsecretário para Diplomacia Pública da Secretaria de Estado do país – órgão que equivale ao Ministério das Relações Exteriores –, Darren Beattie, disse que os Estados Unidos ficarão "acompanhando de perto" os desdobramentos no Brasil.

Beattie, que é assessor do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou ainda que o presidente Donald Trump "impôs consequências há muito esperadas contra o Supremo Tribunal de (Alexandre de) Moraes e ao governo Lula por seus ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA".

As consequências a que Beattie se refere são a taxação de 50% a produtos brasileiros anunciada na última quarta-feira (9) por Trump. A medida entra em vigor em 1º de agosto e foi justificada pelo presidente norte-americano por motivos políticos e comerciais.

"Tais ataques são uma vergonha e estão muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil", diz o texto do subsecretário. A página oficial da embaixada dos Estados Unidos no Brasil replicou e traduziu a postagem feita pelo funcionário público americano em sua conta no X, endossando a mensagem.

O texto foi publicado no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado. Após o comunicado, o presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica, que autoriza o Brasil a adotar medidas tarifárias e não tarifárias contra países que impuserem barreiras às exportações brasileiras.

Tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 9 de julho a aplicação de tarifa de 50% para produtos brasileiros importados ao país. A taxa entrará em vigor a partir de 1º de agosto e é a maior anunciada a países na última semana.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da Globo, na noite de quinta-feira (10), o presidente Lula disse que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, mas que, se o presidente Donald Trump não recuar, irá responder as taxas:

— O Brasil utilizará a Lei da Reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir do 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil.