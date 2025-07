Governo do RS prevê pagar R$ 3,3 bilhões em precatórios em 2025; veja como receber

Governo do RS pretende liquidar quase metade das dívidas em acordo com credores de precatórios. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Começa nesta segunda-feira (14) o prazo para que credores de precatórios do governo do Rio Grande do Sul manifestem interesse em participar de uma nova rodada de conciliação. A iniciativa permite que pessoas físicas e jurídicas que venceram ações judiciais contra o Estado recebam os valores de forma antecipada, mediante acordo.

O prazo para adesão vai até 15 de agosto. Para participar, é necessário abrir mão de 40% do valor total atualizado do crédito. Em contrapartida, o pagamento é feito de forma mais rápida, fora da fila tradicional do Tribunal de Justiça.

A meta do governo gaúcho é pagar até R$ 3,3 bilhões em precatórios até o fim de 2025, o maior volume já destinado a esse tipo de despesa em um único ano.

Somente neste ano, o Estado já desembolsou R$ 1,8 bilhão em precatórios. Com os acordos de conciliação, a expectativa é beneficiar até 30 mil credores, dos cerca de 65 mil que aguardam na fila.

Quem aceitar os acordos oferecidos deve começar a receber entre setembro e outubro deste ano. Mesmo com o maior repasse já feito para pagar precatórios, o governo deve encerrar 2025 ainda com um estoque de dívida de R$ 16 bilhões, acumulado ao longo das últimas décadas e incluindo a projeção de ingresso de novas ações.

Desde 2015, o Rio Grande do Sul já realizou 48 mil acordos, totalizando R$ 7,9 bilhões pagos. A última rodada de conciliação havia ocorrido em 2022. O edital que regulamenta a nova rodada foi publicado na última sexta-feira (11) no Diário Oficial do Estado. A iniciativa faz parte da estratégia do governo para reduzir o passivo de precatórios e dar mais agilidade ao pagamento das dívidas judiciais.

Quem optar por não participar da conciliação permanece na fila do Tribunal de Justiça, aguardando o pagamento integral, conforme a ordem cronológica. Há ainda pessoas da rodada anterior de conciliação que seguem na fila. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta segunda-feira (14), o procurador-geral do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa falou a respeito do tamanho atual da fila e a expectativa para encerrá-la.

— Nós temos ainda dois mil credores nesta fila. A perspectiva é de que até outubro já estejam todos quitados. Os valores já estão disponíveis, mas é possível que muitos precatórios precisem de regularização. Isso que atrasou. Então, os que estão por último são os que precisaram regularizar. Mas em outubro, que é a oitava rodada, vai estar totalmente encerrada — garante.

O que são precatórios

Os precatórios são dívidas do Estado reconhecidas judicialmente, geralmente resultantes de ações por salários, aposentadorias, desapropriações ou contratos. A conciliação permite que o credor receba antes, com deságio de 40%. Para aderir, é preciso procurar o seu advogado, que deverá preencher um formulário de manifestação de interesse junto ao processo. Depois disso, o governo analisa o caso, atualiza os valores e apresenta uma proposta de pagamento.

