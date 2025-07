Júnior Mano foi alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de desvios no Ceará. Mario Agra / Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (8) um mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Júnior Mano (PSB-CE), na Câmara dos Deputados. A ação faz parte de investigação de uma organização criminosa suspeita de fraudes e desvio de recursos públicos no Ceará.

Segundo o g1, endereços ligados ao parlamentar em Brasília e no Ceará foram alvo da operação. De acordo com a PF, o núcleo investigado é suspeito de articular o direcionamento de verbas públicas a determinados municípios cearenses mediante contrapartidas financeiras ilícitas.

Em comunicado à imprensa, a defesa de Júnior Mano negou quaisquer irregularidades e afirmou que não tem participação em processos licitatórios, "ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos". Leia a nota completa abaixo.

"Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras", afirma a defesa. "Ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta."

Foram cumpridos 15 mandados de busca, autorizados pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em Fortaleza, Nova Russas, Eusébio, Canindé e Baixio, no Ceará, e em Brasília, no Distrito Federal. Também foi determinado o bloqueio de R$ 54,6 milhões de contas bancárias dos investigados e a quebra de sigilo de celulares apreendidos na ação.

Como funcionava o esquema

O grupo criminoso articulava o envio de verbas públicas a determinados municípios no Ceará e, em troca, parte dos recursos era desviado para pagamentos ilegais.

Segundo a PF, a organização criminosa ainda é suspeita de influenciar procedimentos licitatórios por meio de empresas vinculadas ao grupo.

Quem é Júnior Mano

O deputado federal Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior (PSB-CE), 40 anos, é natural de Nova Russas, no interior do Ceará. Ele foi o segundo parlamentar mais votado do Estado em 2022, com mais de 216 mil votos.

Até 2024, era filiado ao Partido Liberal (PL), mas foi expulso a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro por participar de um evento da campanha de Evandro Leitão (PT) à prefeitura de Fortaleza.

O que diz a defesa do deputado

O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.