Filhos e apoiadores reagem após operação da PF contra Bolsonaro; veja a repercussão

Veja a repercussão política da operação contra o ex-presidente

"Alexandre de Moraes redobrou a aposta e, após o vídeo de Bolsonaro para Trump ontem, Moraes determinou hoje para Jair Bolsonaro: Usar tornozeleira eletrônica; Não pode sair de casa entre 19h e 7h; Não pode usar redes sociais; Está proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros; Não pode se aproximar de embaixadas; Não pode falar com outras pessoas sob investigação (eu e meu irmão Carlos estamos sob investigação)".

O senador Flávio Bolsonaro, filho mias velho do ex-presidente, demonstrou apoio ao pai. No texto, ele diz que "proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes".