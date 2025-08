Extradição de Zambelli será decidida pelo governo italiano; entenda

Carla Zambelli foi presa na Itália nesta terça-feira (29). Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Cabe ao governo da Itália decidir se a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa nesta terça-feira (29) em Roma, será extraditada ao Brasil. Mesmo após a ordem de prisão emitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e executada pela polícia italiana, o processo ainda depende de uma decisão política — como ocorre com todos os pedidos de extradição.

A Justiça italiana deve abrir um processo formal para avaliar o caso, e o Ministério da Justiça do país precisa confirmar a prisão antes que a Corte de Apelação em Roma julgue o pedido. Se a extradição for autorizada, a defesa de Zambelli poderá recorrer em diferentes instâncias, o que pode arrastar o processo por até dois anos.

Especialistas explicam que, apesar de Zambelli possuir dupla cidadania, a Justiça italiana pode acatar o pedido brasileiro — como já ocorreu no caso de Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil condenado no mensalão e extraditado da Itália em 2015. Para isso, será considerado qual cidadania é “prevalente”, além da equivalência dos crimes no sistema jurídico italiano.

Entenda

Zambelli, que tem cidadania italiana, foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão em regime fechado por articular com um hacker a invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de forjar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

No julgamento realizado em maio deste ano, a Primeira Turma do Supremo estabeleceu pena de dez anos de prisão, em regime inicial fechado. Depois da condenação, em junho, Zambelli fugiu para o exterior, onde ficou por dois meses. Foragida, a parlamentar entrou na lista de difusão vermelha da Interpol. O STF pediu à Itália a extradição dela para o cumprimento de pena no Brasil. Por isso, a polícia italiana cumpriu a ordem de prisão.

Prisão e perda de mandato

Segundo a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, a deputada foi localizada em um apartamento em Roma, após colaboração entre autoridades italianas e o adido da PF na embaixada brasileira. O deputado italiano Angelo Bonelli, do Partido Europa Verde, também afirmou ter repassado o endereço dela à polícia local.

A defesa de Zambelli diz que ela se entregou voluntariamente. Em vídeo gravado antes da detenção, o advogado Fábio Pagnozzi afirmou que sua cliente queria "colaborar administrativamente" com as autoridades italianas.

Zambelli ainda mantém o mandato de deputada federal, já que a cassação depende de deliberação da Câmara dos Deputados. Ela está licenciada desde 5 de junho por motivos de saúde e interesse particular.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que aguarda manifestações formais do governo brasileiro e do governo italiano. Segundo ele, cabe à Casa apenas deliberar sobre eventual perda de mandato, não sobre a prisão em si.

Novo inquérito

Em 4 de junho, Moraes determinou a abertura de novo inquérito contra a deputada para apurar suposta coação e obstrução de investigação que envolve organização criminosa.

Na decisão, o ministro disse que manifestações e ações da parlamentar indicam risco de reiteração criminosa e tentativa de "descredibilizar as instituições democráticas brasileiras".