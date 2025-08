Ex-chefe do Comando de Operações Terrestres diz que "não tinha poder, nem tropa" para golpe

A declaração foi dada durante depoimento no STF, no processo que apura a atuação do chamado núcleo 3. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O general Estevam Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, negou ter participado de qualquer plano golpista para manter Jair Bolsonaro no poder, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (28).

Ele disse que a acusação contra ele "não faz sentido na lógica dos eventos", já que ele não tinha "poder, autoridade, nem tropa" para executar um golpe militar.

A declaração foi dada durante depoimento no processo que apura a atuação do chamado núcleo 3, grupo formado por militares acusados de articular a permanência de Bolsonaro na Presidência e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Theóphilo de ter se reunido com Bolsonaro logo após a derrota eleitoral em 2022 e se colocado à disposição para coordenar as forças militares e executar a ruptura institucional, caso Bolsonaro assinasse o decreto de golpe.

O general, que integrava o Alto Comando do Exército na época, reconheceu que participou da reunião, mas negou que tenha oferecido apoio a um golpe. Segundo ele, o encontro foi um "monólogo" de Bolsonaro, que teria feito um desabafo com críticas ao resultado das eleições:

— Bolsonaro reclamou do processo eleitoral — disse ele, que continuou:

— Eu não tinha a menor intimidade com o presidente.

Theóphilo disse ainda que não recebeu nem viu qualquer proposta ilegal ou inconstitucional durante a conversa.

Ele também afirmou ter mantido lealdade ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, que, segundo ele, foi informado previamente sobre o encontro com Bolsonaro. De acordo com a PGR, com base nas investigações da Polícia Federal, o plano golpista só teria sido interrompido por conta da resistência de Freire Gomes em aderir à ruptura institucional.

Durante a audiência, Theóphilo leu um discurso no qual voltou a negar as acusações. Ele foi advertido pelo juiz auxiliar Rafael Henrique Janela Tamai Rocha, responsável pelos interrogatórios, de que deveria ser breve e que estaria antecipando as alegações finais da defesa.

A defesa do general afirmou que o texto foi um "exercício de autodefesa escrito por iniciativa própria".

— O presidente não me apresentou documento nenhum. Foi um desabafo que ele fez. Se não foi isso, por que ele não destituiu o comandante do Exército e me colocou no lugar? É algo que não faz sentido na lógica dos eventos — argumentou.