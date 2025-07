Erika Hilton se reúne com diretor da PF após ameaças de morte e vazamento de informações

Segundo a assessoria de Erika, os dados circularam em fóruns online conhecidos por "abrigar atividades criminosas, como a apologia ao nazismo e a distribuição de pornografia infantil". A deputada, que já registrou as ameaças e vazamentos e encaminhou-as à Polícia Federal, deve se reunir com a direção do órgão e com o Ministério da Justiça nos próximos dias.